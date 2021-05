Com mais 3.203 casos confirmados de coronavírus, o Paraná chegou a 986.849 infectados desde o início da pandemia. Das novas ocorrências contabilizadas, 2.939 são deste mês de maio; as demais, do período entre julho de 2020 e abril de 2021. Há ainda 7.716 casos suspeitos, aguardando testes de laboratório. São considerados recuperados da doença 700.241 pacientes.

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta terça-feira (11) aponta ainda 88 mortes causadas pela Covid-19 – 43 mulheres e 45 homens, de 3 a 96 anos, com falecimentos datados de 27 de novembro de 2020 a 11 de maio de 2021. No total, 23.848 pessoas já morreram em decorrência da pandemia no Paraná.

O documento traz ainda a informação de que 1.794 das 1.889 UTIs SUS exclusivas para a Covid-19 estão ocupadas atualmente – uma taxa de 95%. Somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, são 4.946 internados com suspeita ou confirmação da doença no estado.