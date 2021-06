O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), confirmou nesta terça-feira (15) mais 340 mortes causadas pela covid-19 – número que não se via desde o início de abril. São 147 mulheres e 193 homens, com idades de 3 a 100 anos. Os óbitos ocorreram de 2 de março a 15 de junho de 2021. Desde o início da pandemia, 28.389 pessoas morreram em decorrência da doença no Paraná.

O documento aponta ainda mais 3.961 casos confirmados de coronavírus. A maioria dos casos (3.418) é referente a ocorrências de junho – os demais são retroativos de meses anteriores. Com a atualização, os infectados somam 1.150.281 desde março do ano passado, dos quais 810.162 são considerados recuperados. Há 2.793 casos suspeitos sob investigação, aguardando resultados de exames para confirmar o diagnóstico.

A taxa de ocupação das 1.990 UTIs SUS exclusivas para a covid-19 está em 95%, com 1.905 unidades em uso e 85 disponíveis. Somando todos os tipos de leitos exclusivos para a enfermidade, nas redes pública e privada, são 5.924 internados com suspeita ou confirmação da doença. Confira abaixo a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

