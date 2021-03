O Paraná registrou 3.802 novos casos de infecção pelo coronavírus e mais 93 mortes em decorrência da covid-19. Os números constam no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deste domingo (14). Os casos confirmados divulgados agora são de março (3.124), fevereiro (133) e janeiro (55) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: agosto (2), setembro (1), outubro (8), novembro (100) e dezembro (379).

Entre as 93 vítimas, há 38 mulheres e 55 homens, com idades que variam de 35 a 106 anos. Os óbitos ocorreram de 16 de janeiro a 14 de março de 2021. Desde o início da pandemia até agora, o Paraná soma 756.604 casos confirmados e 13.478 mortos em decorrência da doença.

Segundo a Sesa, são 5.284 pessoas internadas com sintomas da covid-19, no total. São 2.496 pacientes com diagnóstico confirmado (2.041 em leitos SUS e 455 em leitos da rede particular) e outros 2.788 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

A taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS exclusivos para covid está em 98% – nas regiões Leste e Oeste, a taxa de ocupação já está em 99%.