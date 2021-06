O boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) traz neste domingo (27) mais 4.604 casos de coronavírus no Paraná – 3.270 de junho e os demais retroativos a meses anteriores. O documento confirma ainda 5 novas mortes causadas pela Covid-19 – uma mulher e 4 homens, com idades que variam de 44 a 79 anos. Os óbitos ocorreram de 24 de junho a 26 de junho de 2021. Três dessas vítimas são moradoras de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba; uma é de Toledo e a outra de Guaíra.

+ Leia mais: Escolha da vacina contra covid-19 em Curitiba provoca desistências na hora da aplicação

Com a atualização divulgada pelo governo do Paraná, os números da pandemia subiram para 1.262.372 casos confirmados e 30.274 óbitos. São considerados recuperados da infecção 881.537 pacientes. Há ainda 2.918 casos suspeitos sob investigação, aguardando resultado de testes de laboratório.

A taxa de ocupação das 2.007 UTIs SUS exclusivas para a Covid-19 é de 94%, com 1.888 unidades em uso e 119 disponíveis. Somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, são 4.855 internados com suspeita ou confirmação da doença. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.