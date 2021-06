No Paraná, boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado nesta quarta-feira (9) registra 5.123 novos casos de infecção pelo coronavírus e mais 211 mortes em decorrência da doença. Os casos divulgados nesta data são de janeiro (140), fevereiro (16), março (51), abril (142), maio (801) e junho (3.960) e dos seguintes meses de 2020: julho (1), agosto (1), novembro (3) e dezembro (8). Entre as 211 vítimas, há 91 mulheres e 120 homens, com idades que variam de 26 a 95 anos. Os óbitos ocorreram de 3 de abril a 9 de junho de 2021.

Em todo o estado, 6.101 pessoas estão internadas, na rede pública e particular, com sintomas da doença. São 2.923 pacientes com diagnóstico já confirmado: 2.225 estão em leitos do SUS (982 em UTI e 1.243 em enfermaria) e 698 em leitos da rede particular (378 em UTI e 320 em enfermaria). Há outras 3.178 pessoas internadas, 1.139 em leitos de UTI e 2.039 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Desde o início da pandemia até agora, o Paraná soma 1.126.308 casos e 27.386 mortes.