O Paraná confirmou mais 6.084 novos casos de coronavírus nesta sexta-feira (7), sendo 5.131 referentes a maio e os demais retroativos do período entre maio de 2020 e abril de 2021. Com isso, o estado chegou a 971.270 infectados – 691.091 já recuperados da patologia. Há ainda 5.516 casos suspeitos sob investigação, aguardando resultados de testes de laboratório. Com a atualização, a média móvel dos sete dias anteriores, que estava em 3.974 na quinta-feira, subiu para 4.176.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados mais 152 óbitos causados pela Covid-19. São 67 mulheres e 85 homens, com idades variando de 19 a 90 anos. Essas mortes ocorreram entre 30 de junho de 2020 e 7 de maio de 2021. No total, as vítimas da doença no estado já somam 23.477.

A taxa de ocupação das 1.887 UTIs SUS exclusivas para a Covid-19 é de 93% – estão em uso 1.764, sobram 123. Considerando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, são 4.766 pessoas internadas com suspeita ou confirmação da infecção no estado.