O Paraná confirmou nesta quarta-feira (10) mais 8.293 casos de coronavírus – 7.631 de março e os demais entre junho de 2020 e fevereiro de 2021 – elevando o total desde o início da pandemia para 736.625. Desses, 522.991 são considerados recuperados da infecção. Ainda segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram identificadas mais 244 mortes causadas pela Covid-19 São 111 mulheres e 134 homens, de 17 a 106 anos.

Um óbito ocorreu no dia 6 de dezembro de 2020 e os demais entre 9 de janeiro a 10 de março de 2021. O número de vítimas da doença no estado chegou, assim, a 12.954. O documento aponta ainda que 17.790 casos suspeitos de coronavírus estão sob investigação, aguardando resultado de testes.

A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a Covid-19 está em 94%, com 1.461 das 1.547 vagas atualmente sendo utilizadas. Em relação ao dia anterior (1.506), foram ativadas 41 novas unidades. Somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, são 4.681 internados com suspeita ou confirmação da doença. O Paraná aplicou, até a manhã desta quarta, 581.544 doses de vacina contra a Covid – 438.661 pessoas receberam a primeira dose e 142.883 já receberam as duas doses do imunizante. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.