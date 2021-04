A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (3) 2.043 novos casos confirmados e 74 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da covid-19 mostram que o Paraná soma 852.574 casos confirmados e 17.140 mortos em decorrência da doença.

De acordo com o boletim estadual do coronavírus, 2.746 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados. São 2.176 pacientes em leitos SUS (975 em UTI e 1.201 em leitos clínicos/enfermaria) e 570 em leitos da rede particular (315 em UTI e 255 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 2.670 pacientes internados, 937 em leitos UTI e 1.733 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

A taxa de ocupação de UTIs no estado está em 96%, com apenas 71 dos 1817 leitos habilitados para covid-19 disponíveis.

