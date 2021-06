O Paraná registrou nesta quinta-feira (24) mais 9.999 casos de coronavírus – 5.482 de junho e os demais retroativos a meses anteriores -, elevando o total de infectados para 1.243.845. Desses pacientes, 868.084 são considerados recuperados. Os dados são do boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

De acordo com o documento, foram identificadas mais 71 mortes causadas pela Covid-19. São 33 mulheres e 38 homens, com idades de 24 a 93 anos. Os óbitos ocorreram de 30 de março a 23 de junho de 2021. O número de vítimas da doença no estado chegou, assim, a 30.169.

A taxa de ocupação das 2.007 UTIs SUS exclusivas para a Covid-19 segue estável em 94%. Estão em uso 1.887 unidades – outras 120 estão disponíveis para atendimento. Somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, são 5.058 internados com suspeita ou confirmação da doença.