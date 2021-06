O Paraná chegou nesta quinta-feira (17) a 29.013 mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 330 novos óbitos – 143 mulheres e 187 homens, de 22 a 99 anos. Falecimentos que ocorreram no período de 5 de outubro de 2020 a 17 de junho de 2021.

LEIA TAMBÉM:

>> Variante indiana causa sintomas menos comuns da covid-19. Saiba quais

>> Vacina contra a covid-19 tem eficácia abaixo do limite da OMS; saiba qual é

Em relação aos casos confirmados de coronavírus, o documento aponta mais 7.649 ocorrências – 5.894 de junho e as demais retroativas -, elevando o número total de infectados para 1.164.281. São considerados recuperados da doença 822.163 pacientes. Há 2.890 casos suspeitos sob investigação, aguardando resultados de testes de laboratório.

De acordo com o boletim, o estado tem agora 2 mil UTIs SUS exclusivas para a Covid-19 – 10 a mais do que no dia anterior. A taxa de ocupação é de 95%, com 1.896 unidades utilizadas e 104 disponíveis. Somando todos os tipos de leitos das redes pública e privada, são 5.749 internados com suspeita ou confirmação da doença. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.