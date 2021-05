A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) está definindo um planejamento para que o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais do Paraná aconteça em aproximadamente mais 800 escolas no próximo dia 24, o que elevaria a volta para 50% da rede estadual de ensino, composta por cerca de 2,1 mil colégios.

Na primeira fase, as atividades foram retomadas na última segunda-feira (10) em 200 escolas estaduais em 68 municípios, o que corresponde a cerca de 10% do número de colégios administrados pelo governo do estado. O retorno está sendo realizado em modelo híbrido de ensino, com parte dos alunos em sala e parte acompanhando as aulas pela internet. As 200 escolas que já estão com atividades presenciais integram 15 dos 32 núcleos regionais de educação (NRE) da Seed.

Roni Miranda Vieira, diretor de educação da pasta, explica que, se o retorno no dia 24 alcançar 50% da rede, todos os NREs serão abrangidos. Entre os núcleos onde ainda não ocorreu a volta, estão os de Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. Nos três NREs da região da capital, houve retorno presencial em apenas duas escolas estaduais de Cerro Azul, Princesa Isabel e Augusto da Paixão, que integram o NRE da Área Metropolitana Norte.

“Estamos na fase de planejamento, vendo se as escolas têm condições para o retorno, os municípios, os NREs estão em contato com os diretores”, relata Vieira. “Nossa expectativa é chegar aos 50% (no dia 24), mas isso, claro, vai depender muito de como vai estar o momento da pandemia. Temos uma semana e meia para tentar atingir essa meta.”

O diretor aponta que, a exemplo do que ocorreu na primeira fase, será dada prioridade a escolas estaduais de municípios onde as aulas presenciais na rede municipal também retornarem. “Por exemplo, Pinhais (Grande Curitiba) anunciou que as escolas municipais vão voltar no dia 24. Onde (a rede municipal) não volta, não tem transporte escolar, o que dificulta”, justifica.

Na semana passada, o governo do Paraná anunciou que 32.760 trabalhadores da educação começariam a ser vacinados contra a Covid-19 como parte do processo de retomada gradativa das aulas presenciais. Vieira diz que, como a imunização é feita pelos municípios, a Seed não sabe ao certo quantas doses já foram aplicadas, mas que vem acompanhando o processo.

“Pinhais começou na sexta-feira (7), Paranaguá ontem (terça, 11) e Colombo deve iniciar amanhã (quinta, 13). São profissionais de 55 a 59 anos que não fazem parte do grupo das pessoas com comorbidades.”