O envio de vacinas da Covid-19 ao Paraná será recorde nesta semana desde o início da campanha de imunização em janeiro. Com um novo lote de 181.530 doses da Astrazeneca que chega sábado (3), o estado vai contabilizar 676.400 doses em quatro lotes enviados pelo Ministério da Saúde nesta semana.

Toda a remessa de Astrazeneca que chega sábado de manhã será para aplicação da segunda dose. Já os outros três lotes da semana eram todos de primeira dose, totalizando 543.020. O Paraná já havia recebido quarta-feira (30) uma remessa de 277.250 doses de Astrazeneca e mais 84.240 doses da Pfizer quinta-feira (1º). Na noite desta sexta-feira (2) está programada a chegada de mais 181.530 doses também da Pfizer. Há ainda previsão de envio nos próximos dias de vacinas da Jansen doadas pelos Estados Unidos, que são de dose única.

A meta do governo do Paraná é aplicar a primeira dose da vacina em 80% e a segunda dose em 40% de toda a população adulta até o fim de agosto, mês considerado decisivo pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) para que os índices da pandemia tenham queda substancial. A meta é ter todos os paranaenses acima de 18 anos com a primeira dose até o fim de setembro.

Até o início desta sexta-feira, 4,4 milhões de paranaenses tomaram a primeira dose, representando 50,5% do total de 8,7 milhões dos paranaenses acima de 18 anos. Já o número de pessoas com a imunização completa com as duas doses no estado é de 1,3 milhão – aproximadamente 15% da população adulta. O Paraná recebeu do governo federal desde o início da campanha de imunização da Covid-19 o total de 7,5 milhões de doses.