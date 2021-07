O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, afirmou que a expectativa é que o Paraná recebe do Ministério da Saúde, ainda no mês de julho, mais “600 mil a 700 mil” doses de vacinas contra a Covid-19. Além disso, outras mais de 3 milhões de doses chegariam ao Paraná ao longo do próximo mês, em agosto. Ao longo do mês passado, junho, o Paraná recebeu pouco mais de 2 milhões de vacinas.

+É dose! Foragido da Justiça se dá mal e é preso na fila da vacinação em Curitiba

Até agora, 64,3% da população adulta paranaense (incluindo idosos e demais grupos prioritários) já recebeu ao menos uma dose do imunizante (5.608.307 pessoas). Aquelas que já completaram o ciclo vacinal, porque receberem as duas doses ou a dose única, representam 22,3% da população com mais de 18 anos (1.942.211 pessoas). A meta do governo do Paraná é vacinar, ao menos com a primeira dose, 80% dos adultos até o final de agosto e toda a população adulta até o final de setembro.