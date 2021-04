O Paraná vai receber do Ministério da Saúde seis freezers de temperaturas baixíssimas para armazenar doses da vacina contra Covid-19 da Pfizer, laboratório com o qual o país fechou acordo para aquisição de 100 milhões de doses até o fim do ano. A expectativa é de que o Brasil receba o primeiro lote de um milhão de doses produzidas na Bélgica já na próxima quinta-feira (29). Assim como a Coronavac e a Astrazeneca, a imunização da Pfizer também exige duas doses – o intervalo neste caso é de 21 dias entre as aplicações.

Para armazenar o imunizante do laboratório americano, o Ministério da Saúde está finalizando a compra de 183 freezers cujas temperaturas chegam a alcançar de -90°C a -60°C. Nessas temperaturas, as doses duram até seis meses. A previsão é de que os 30 primeiros refrigeradores sejam distribuídos aos estados em meados de junho. Não há previsão de quando o Paraná receberá os seis freezers a que terá direito. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) também ainda não definiu para onde irão os equipamentos.

Por ter de ser armazenada em baixíssima temperatura, a vacina da Pfizer será destinada inicialmente apenas para as 27 capitais do Brasil, onde já há equipamentos de armazenamento com essas características. A expectativa é de que assim que chegar o primeiro lote ao país as doses já sejam distribuídas para aplicação nas capitais.