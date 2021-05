Vence neste sábado (15) o decreto do estado do Paraná que está em vigor com o objetivo de conter o avanço do coronavírus no estado. Em entrevista à imprensa nesta quinta-feira (13), o secretário de estado da saúde, Beto Preto, alertou para o aumento de casos e a necessidade de uma rigidez maior nas medidas contra a covid-19. A exemplo de Curitiba, que registrou um aumento de casos nos últimos dias, o avanço da covid-19 preocupa autoridades estaduais.

O decreto que vence neste sábado permitia a abertura aos domingos de bares, restaurantes, shopping centers e comércio. Segundo o secretário é justamente isso que pode mudar nesta nova avaliação. “Podemos inserir algumas situações novas envolvendo domingos e finais de semana, talvez voltar um estágio atrás, quando mantínhamos um final de semana mais restrito do que agora”, disse Beto Preto.

Na entrevista, Beto Preto ressaltou que autoridades do Paraná estavam definindo ainda o que podia ser feito. “Estamos enfrentando um acréscimo de casos nos últimos dias, vínhamos em uma queda sustentada e agora começamos a ter uma alta. Vamos continuar acompanhando”, alertou. O decreto pode ser publicado a qualquer momento.