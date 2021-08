Mais de meio milhão de vacinas contra a covid-19 começaram a ser distribuídas entre os municípios de todo o Paraná nesta sexta-feira (27). São 125.820 primeiras doses (D1) e 403.787 para segunda aplicação (D2). São enviados, ainda, 26.940 medicamentos do chamado “kit de intubação” para serviços de saúde que estão atendendo pacientes com a doença. Destes, 24.830 são de compra própria da secretaria e 2.110 enviados pelo Ministério da Saúde.

Nesta quinta-feira (26), o Paraná recebeu 366.300 vacinas, sendo 190.800 doses da Coronavac, pela manhã, e 175.500 doses da Pfizer que desembarcaram à noite. Destas, permanecerão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) 95.400 doses de Coronavac para envio posterior.

Ainda nesta distribuição, estão sendo enviadas 232.685 doses da Astrazeneca para segunda dose. Para isso, foram utilizadas as 232.250 vacinas que chegaram ao Paraná na segunda-feira (23), da 42ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, além de 435 doses de reserva técnica para atender a segunda dose em sua totalidade.

Segundas doses

As vacinas da AstraZeneca são destinadas à complementação dos esquemas vacinais iniciados na 22ª e 24ª remessa do Ministério da Saúde. Às D2 da Pfizer, por sua vez, referem-se à 23ª remessa. Já as segundas da Coronavac darão continuidade nos esquemas da 34ª remessa. Permanecem, ainda, 1.080 doses como reserva técnica no Cemepar.

As segundas doses finalizarão o esquema vacinal de pessoas de 18 a 59 anos, pessoas com comorbidades, deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, ribeirinhos, trabalhadores do sistema prisional, trabalhadores da assistência social, população privada de liberdade, trabalhadores da educação básica, ensinos médio e fundamental, ensino superior, trabalhadores aéreos e portuários.

Os imunizantes serão enviados por via terrestre para as 22 Regionais de Saúde do Estado. Devido às condições climáticas, não será possível envio aéreo.

