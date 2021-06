Um novo lote com 234.510 vacinas contra a covid-19 chegou no Paraná na manhã desta sexta-feira (18). Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), são 143.910 doses do imunizante Comirnaty, produzido pela Pfizer/BioNtech, e 90.600 doses da Coronavac/Butantan. As vacinas serão destinadas aos grupos prioritários e população geral acima de 40 anos. A remessa faz parte da 25.ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde (MS). Os municípios devem começar a receber as doses a partir da tarde desta sexta.

A Sesa informou que as vacinas da Pfizer/Comirnaty, destinadas para primeira dose, serão encaminhadas para todos os municípios do Paraná. A decisão, de acordo com o secretário de Saúde Beto Preto, foi pactuada entre a Sesa e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems/PR). “Enviaremos as vacinas da Pfizer para todos os municípios que se sentirem aptos para armazenar e realizar a aplicação do imunizante”, afirmou o secretário.

As vacinas da farmacêutica norte-americana possuem instruções de operacionalização diferenciadas. Elas podem permanecer armazenadas por até 31 dias a temperatura de 2º a 8º C, desde que o transporte dos imunizantes seja realizado em até 12 horas, dentro da mesma temperatura.

Segundo o Plano Estadual de Vacinação, serão 95.115 doses para pessoas de 40 a 59 anos; 16.396 para trabalhadores da educação do ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante e EJA; 16.396 para trabalhadores do Ensino Superior; e 1.483 doses para trabalhadores da Assistência Social. O quantitativo inclui, ainda, a reserva de 10% que deve ser utilizada para perdas técnicas e físicas, falha no transporte ou quebra de frascos.

Das doses da Coronavac/Butantan, apenas metade será enviada para as 22 regionais de Saúde do Estado. Os imunizantes, que deverão ser utilizados como primeira dose, serão aplicados em gestantes e puérperas com ou sem comorbidades. As outras 45.300 doses ficarão armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e serão enviadas nos próximos 15 dias para aplicação da segunda dose.

Distribuição

As vacinas estão no Cemepar, onde são armazenadas, cadastradas e separadas, de maneira proporcional, conforme o Plano Nacional de Imunizações, para todos os 399 municípios das 22 Regionais de Saúde. As doses serão encaminhadas para as 22 regionais de Saúde para que possam ser aplicadas na população ainda neste final de semana. A distribuição deve começar nesta tarde de sexta-feira.

O critério estabelecido pelo MS para envio das vacinas considera a proporção de pessoas classificadas nos grupos prioritários, não a proporção de habitantes do estado. Dessa forma, o Paraná segue a mesma orientação para a distribuição do quantitativo de doses recebidas.

“A descentralização das vacinas é feita em pactuação com o Cosems-PR. Juntos, trabalhamos para imunizar todos os paranaenses dos 399 municípios do estado, sem exceção. Esse é o período mais duro da pandemia, não é momento para politicagem”, reforçou Beto Preto.

Os grupos prioritários, aqueles que são mais expostos ao vírus ou têm mais chances de desenvolverem casos graves da doença, correspondem a mais da metade da população vacinável. Conforme o MS, o Paraná tem 8,8 milhões de pessoas com mais de 18 anos, que devem receber a vacina.