Um levantamento feito pela GloboNews junto a secretarias estaduais de saúde e a prefeituras do estado de São Paulo mostrou que o Paraná é o estado com maior número de pessoas com covid-19 à espera de um leito de UTI. Segundo reportagem do canal pago veiculada na manhã de terça-feira (18), o Paraná tem 345 pacientes nessa condição. O Ceará é a segunda unidade federativa com mais pessoas à espera, com 226, e a seguir aparecem São Paulo (204 pacientes), Minas Gerais (192) e Distrito Federal (109). Ao todo, segundo a GloboNews, 1.483 pessoas em todo o Brasil com Covid-19 aguardam internação em UTI. O canal pago, entretanto, não obteve dados do Maranhão, Amapá, Pará e Pernambuco.

Segundo boletim publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na segunda-feira (17), havia 361 pessoas com casos suspeitos ou confirmados de covid-19 aguardando internação em leito exclusivo para a doença no Paraná. No dia 1º de maio, eram 143 pacientes na mesma condição. Entretanto, a pasta salienta que alguns casos contabilizados na Central de Leitos Metropolitana de Curitiba (Clic) podem ser contados duplicadamente na soma com os dados da Central de Acesso à Regulação do Paraná (Care).

A Sesa também vem explicando que as pessoas que estão na fila à espera de um leito exclusivo para pacientes com covid-19 estão sendo atendidas provisoriamente em unidades de saúde de pequeno porte – uma UPA ou uma UBS, por exemplo. Na terça-feira (18), questionada pela Gazeta do Povo sobre o ranking exibido pela GloboNews, a Sesa disse que vem trabalhando para a ativação de mais leitos.

