O movimento Unidos Pela Vacina (UPV), que surgiu com o propósito de tornar viável a aceleração da vacinação em todo o Brasil, acaba de atingir uma marca importante no Paraná. O estado, que foi o primeiro do Sul a responder quais eram os insumos necessários que faltavam nas regionais municipais para acelerar a imunização, também é um dos primeiros a conseguir 100% dos itens solicitados graças à doação e ao engajamento de diversas empresas, associações, voluntários e sociedade civil.

A meta do UPV estabelecida no início de 2021 era a de trabalhar juntamente ao poder público e privado para sanar todas as dificuldades no processo e logística de vacinação e, assim, imunizar a população brasileira com a primeira dose até o fim de setembro. Para Regina Arns, uma das frentes regionais do Grupo Mulheres do Brasil (liderado por Luiza Trajano e mentora do UPV) e uma das líderes do UPV no Paraná, o objetivo cumprido comprova a seriedade do movimento e a potência da união de forças.

“Nós acreditamos na importância do UPV desde o início e por isso trabalhamos tanto para trazer cada vez mais credibilidade àquilo que fazíamos, nos reunindo quase que diariamente para pensar em estratégias que fizessem o movimento avançar. Contamos com a participação do Gabinete do Senador Flavio Arns, dialogamos com o Governo do Estado, com as prefeituras de Curitiba, da região metropolitana, do interior e de diversas outras cidades, além de conversarmos com as mais amplas frentes também do poder privado e terceiro setor. Conseguimos esse resultado tão expressivo graças ao apoio de todos”, ressalta Regina.

Para o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, o movimento é uma oportunidade de trabalhar junto, de mãos dadas, em prol da vacinação. “O Movimento Unidos Pela Vacina, que tem à frente o Grupo Mulheres do Brasil, que tanto nos orgulha aqui no Paraná, serviu para nos motivar e instigar em fazer uma campanha de vacinação envolvendo todos os municípios. Deixo o reconhecimento em nome do Governo do Estado, do Governador Ratinho Jr., e dos Paranaenses para essa atitude que envolveu tantos empresários e setores diferentes para vacinar os paranaenses. Que essa iniciativa se transforme cada vez mais em atitudes solidárias, perenes e principalmente sociais”, diz.

Conquista compartilhada

Raphaella Aurnheimer – Director of Global Talent & People BP no EBANX, uma das empresas doadoras, diz que o resultado da iniciativa é algo de que todos devem se orgulhar. “É muito gratificante participar de movimentos como esse porque prova que sozinhos não fazemos nada, mas juntos conseguimos mudar o mundo”, destaca Raphaella.

Artur Grynbaum, vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário e a frente empresarial do UPV, reforça o que foi dito por Rafaela e agradece a todos que participaram da causa no Paraná. “Nada disso seria possível se não tivéssemos encontrado tantas pessoas empenhadas em ajudar a sairmos dessa situação da melhor maneira possível. O Sistema Fiep, por exemplo, foi um grande parceiro desde que começamos o projeto, e graças à campanha Essencial É Viver, em que o UPV entrou como um dos pilares, conseguimos potencializar nossas arrecadações. Essa corrente do bem faz tudo valer a pena”, declara emocionado o empresário.

Empresas engajadas

As empresas que doaram 100% dos insumos solicitados pelos municípios são:

Accenture: 32.720 caixas para material perfurocortante, 268 caixas térmicas, 240 jalecos de algodão, 107 lixeiras com pedal, 55 computadores, 16 câmaras frias, dois freezers e 20 geladeiras comuns;

Ebanx: 3.360 caixas para material perfurocortante;

Electrolux – 20 geladeiras.

Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba (INC): 240 caixas perfurocortantes;

Instituto Positivo: 240 jalecos, 107 lixeiras, 10 computadores e 10 tablets;

Lapidus Network: 240 caixas perfurocortantes;

Mitte Contabilidade e Consultoria: 360 caixas perfurocortantes;

Neodent – 200 termômetros digitais;

Policlínica Capão Raso 360 caixas perfurocortantes e Centro de Diagnóstico 240 caixas;

Seara: 21.400 caixas para material perfurocortante;

Em parceria realizada junto à Rede de Solidariedade, foi doado o correspondente a 57 respiradores pelas empresas:

CNH Industrial

Ebanx

Electrolux

Grupo Boticário

Renault

Os apoiadores do Movimento Unidos Pela Vacina são:

ACP

Faciap

Fecomercio

FIEP

Grupo Diretivo RH

Grupo MEX-Mulheres Executivas

Grupos Mulheres do Brasil/Voluntarias

IBEF-PR

IBGC

OAB – PR

Ocepar

Rotary

Fazem parte do Comitê Gestor:

Artur Grynbaum – Grupo Boticário

Regina Arns – Lapidus Network

Ana Amelia Filizola – GRPCom

Ana Gabriela Simões Borges – Representando a Rede de Solidariedade

Carol Arns – FIEP

Catarina Harue – Policlínica Capão Raso

Cecile Freire Kruger – Excom

Claudio Loureiro – Heads

Luciana Piva – Grupo Diretivo RH

Pedro Steiner – Professor e especialista em estatística e análise de dados

Agora, com o objetivo dos insumos atingido, o UPV continuará atuando para comunicar a população sobre a importância de se vacinar.

Sobre o Movimento Unidos Pela Vacina

Criado a partir da iniciativa de Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil, o Movimento Unidos Pela Vacina é suprapartidário e nasceu com o objetivo de tornar viável a vacinação de todos os brasileiros contra Covid-19 o quanto antes.

Com esse propósito, mais de 3.000 pessoas entre atletas, artistas, cientistas, empresários, executivose representantes de comunidades, entidades setoriais e instituições da sociedade civil uniram-se à executiva e suas 85 mil voluntárias, potencializando suas forças e vozes em benefício da imunização da população.

Com uma agenda de ações, estamos atuando para mobilizar governos, empresários e sociedade civil para retirar entraves e fazer com que a vacinação chegue o mais rápido possível para todos os cantos do Brasil. Mais informações no site: www.unidospelavacina.org.br

