O barulho e a enorme movimentação de centenas de motos chamaram a atenção na manhã desta sexta-feira (19), na região Central de Curitiba. Foram 155 motocicletas comandadas por policiais militares que estavam seguindo para Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná.

Segundo o governo estadual, por meio da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp), 155 novas motocicletas, modelo BMW, que incluem capacetes, EPIs e rádios comunicadores farão parte da estrutura da Polícia Militar (PM). Elas foram adquiridas por meio de emendas parlamentares federais com investimento de R$ 12 milhões.

A motos, modelo BMW F 850 GS, custam a partir de R$ 69 mil cada, segundo o site oficial da marca.

A entrega oficial ocorre na cidade e conta contou com uma cerimônia no Parque Estadual Vila Velha, com a participação do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Após o evento, os veículos serão destinados para uso oficial em trabalho policial em diversos munícipios paranaenses.

“Desfile” das novas motos da Polícia Militar foi flagrado na manhã desta sexta-feira, em Curitiba. Foto/vídeo: Colaboração/Eliane Colonetti.

