A Secretaria de Educação do Paraná (Seed) divulgou na última sexta-feira (28) um balanço da volta às aulas presenciais nas escolas da rede estadual de ensino. Segundo a pasta, dos 638 colégios que voltaram a receber os alunos – em modelo híbrido, com metade da turma em sala e metade em casa, acompanhando pela internet -, 9 foram fechadas devido a casos de covid-19.

LEIA MAIS

> Decreto da bandeira vermelha não impacta aulas presenciais em escolas de Curitiba

> Quem pode tomar vacina nesta semana em Curitiba? Veja o cronograma!

Ao todo, 135 turmas com aulas presenciais tiveram as atividades in loco suspensas. Foram registrados 102 casos de alunos que testaram positivo para a doença, além de 112 professores e 76 funcionários. A segunda etapa de volta às aulas presenciais havia ocorrido na última segunda-feira (24).