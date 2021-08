As concessionárias de pedágio do Paraná não terão seus contratos prorrogados e, até que as novas empresas estejam habilitadas para assumir seus trechos das rodovias estaduais e federais, as cancelas das praças de cobrança serão abertas ao trânsito de veículos. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, em entrevista coletiva concedida na quinta-feira (5).

De acordo com o secretário, a decisão envolve as rodovias estaduais e as federais porque todas estão sob concessão do governo do Paraná. “A partir do dia 28 [de novembro] as rodovias federais voltam ao governo federal e nós temos a composição das rodovias estaduais que passam então para a manutenção do estado”, explicou.

Uma fonte do Ministério da Infraestrutura ouvida pela Gazeta do Povo confirmou que a partir do momento em que o contrato for encerrado não há a possibilidade de a União assumir, mesmo que parcialmente, a cobrança das tarifas de pedágio. Isso porque os contratos de concessão foram assinados com o governo do Paraná. Entre o encerramento dos contratos atuais e até a assinatura dos novos contratos, as rodovias federais voltam a ter o status de “rodovias normais”, e, portanto, sem a cobrança de pedágio.

Alex avaliou que o governo federal terá dificuldades orçamentárias para garantir os recursos necessários para a manutenção das rodovias no estado. Por isso, disse o secretário, o Paraná vai precisar buscar parceiros no sentido de viabilizar esses custos. “Já temos hoje uma grande parceria com a Itaipu Binacional. Nós estamos propondo, e agora nós vamos ter que nos debruçar ainda mais sobre esse assunto. O Paraná tem a condição de dar a manutenção, e nós já estamos inclusive com os estudos e os projetos em andamento para a manutenção dos nossos trechos. Mas é claro que as principais são as rodovias federais. Nós temos que buscar até mesmo com o setor produtivo uma forma de atender serviços que possam minimizar esse impacto do contrato ser encerrado até que a nova concessão se inicie”, comentou.

A previsão do secretário de que os contratos não devem estar assinados antes do fim dos atuais contratos se baseia em todo o processo pelo qual as novas concessões precisam passar. Ele garantiu que não haverá o que chamou de “ingerência” por parte do governo, mas que a cobrança por uma tramitação rápida será feita.

“[A proposta] precisa ser encaminhada para o Tribunal de Contas [da União]. Nós temos que ter celeridade para que este leilão seja realizado, justamente porque nós temos no dia 27 de novembro a conclusão do atual contrato. Nós não podemos precisar neste momento quando a nova concessão irá para o leilão na B3, porque nós dependemos do Tribunal de Contas. Quanto tempo eles levarão para analisar o processo do Paraná? Pode ser que eles levem 90 dias, 180 dias. Não há ingerência dentro do TCU. Mas é claro que haverá pedido de celeridade do processo porque isso é muito importante para os paranaenses”, explicou.

No dia 28 subirá a placa “contrato encerrado”

A escolha de não prorrogar os contratos, avaliou o secretário, não foi fácil. Segundo ele, “em qualquer lugar do país seria tecnicamente mais fácil prorrogar os contratos até que a nova concessão assumisse”. Tal decisão não foi tomada porque, nas palavras de Sandro Alex, “é de conhecimento de toda a população que esses contratos foram lesivos desde a sua construção até o seu último dia”. “E nós não seremos coniventes com a prorrogação desse contrato. No dia 28 subirá uma placa: ‘contrato encerrado. Só voltaremos com a redução das tarifas na Bolsa de Valores’. Então tem que ter muita clareza e transparência para falar. É um processo complexo e difícil para o estado, mas cada um tem que assumir suas responsabilidades e não deixar mais a população acompanhar a prorrogação de um contrato que todos contam as horas e os minutos para ser concluído”, detalhou.

