O Paraná foi o quarto estado do país em geração de empregos em maio, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (1º) pelo Ministério da Economia. Segundo o relatório, no mês retrasado, foram registradas 118.151 contratações e 102.267 demissões no estado, saldo positivo de 15.884 postos de trabalho.

O desempenho paranaense no Caged só ficou atrás de São Paulo (saldo positivo de 104.707 vagas), Minas Gerais (32.009) e Rio de Janeiro (17.610). No acumulado do ano, o Paraná tem saldo positivo de 103.432 postos de trabalho. Os cinco municípios paranaenses com melhores resultados em maio foram Curitiba (5.892), Maringá (1.163), Toledo (853), Araucária (2.290) e Cascavel (650).

