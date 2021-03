O Paraná chegou nesta sexta-feira (5) a 12.100 mortes causadas pela covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados mais 107 óbitos, sendo 8 de 2020 e os demais referentes ao período de 23 de dezembro a 5 de março de 2021. As novas vítimas são 52 mulheres e 55 homens, de 14 a 95 anos.

Também foram confirmados mais 5.650 novos casos de coronavírus, totalizando desde o início da pandemia 667.441. Desse total, 480.234 são considerados recuperados da enfermidade. Há ainda, atualmente, 17.144 testes aguardando resultado dos laboratórios para confirmar ou descartar o diagnóstico.

O número de UTIs SUS exclusivas para a covid-19 voltou a subir em relação ao dia anterior. Mais 19 vagas foram abertas, elevando para 1.444 unidades. Apesar disso, a taxa de ocupação segue em 96%, com 1.392 UTIs em uso. Somando também os leitos de enfermaria e colocando na conta também a rede privada, são 4.243 internados no Paraná com suspeita ou confirmação da doença.

Até o final da manhã desta sexta, haviam sido aplicadas 455.608 doses de vacina contra a covid-19 – 337.063 de primeira dose e 118.545 de segunda dose do imunizante.