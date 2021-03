O Paraná ultrapassou a marca de 800 mil infectados pelo coronavírus e de 15 mil vítimas da covid-19, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). De acordo com o boletim epidemiológico publicado nesta terça-feira (23), foram identificados mais 7.297 casos de coronavírus – 6.949 referentes ao mês atual e os demais entre abril de 2020 e fevereiro de 2021.

A soma de pacientes confirmados com a patologia chega a 801.905. Desse montante, 571.242 são considerados recuperados. Há ainda 13.393 casos suspeitos da doença ainda sob investigação para confirmar o diagnóstico.

Segundo o informativo da Sesa, mais 311 mortes causadas pela enfermidade foram contabilizadas. São 144 mulheres e 167 homens, de 17 a 106 anos. A maior parte dos óbitos é de março (294) e os demais são: um de 21 de março de 2020; oito de janeiro; oito de fevereiro. Já perderam a vida para a doença no Paraná 15.166 pessoas.

A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para a covid-19 está em 97%. Com seis vagas a mais do que no dia anterior, são 1.687 unidades disponíveis, das quais 1.633 estão em uso. Somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, o estado tem 5.511 internados com suspeita ou confirmação da doença.

Sobre a vacinação, a informação do governo do estado é de que foram aplicadas 807.880 doses até a manhã desta terça-feira. Foram aplicadas 610.215 primeiras doses a moradores da cidade; 197.665 pessoas já receberam as duas doses do imunizante.