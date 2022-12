A partir desta terça-feira (20), os turistas que pretendem visitar o Uruguai ganham uma nova opção de voos diretos. A companhia aérea Azul começa a operar uma ponte aérea ligando Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, a Montevidéu. O voo sem escalas será nos dois sentidos, com frequência de duas vezes por semana.

Com isso, a viagem passa a ser feita em apenas duas horas. A rota é operada por jatos da Embraer, com capacidade para 118 passageiros e as passagens começaram a ser vendidas no fim de setembro.

De acordo com a companhia aérea, a ponte aérea inédita tem o objetivo de atender à demanda de pessoas que buscam ligação entre as cidades durante todo o ano e até então precisavam fazer escalas em outros aeroportos brasileiros.

Os voos saem às terças-feiras e aos sábados, com os seguintes horários:

Às terças

Saída de Foz do Iguaçu às 13h35, com chegada em Montevidéu às 15h35;

Saída de Montevidéu às 16h35, com chegada em Foz do Iguaçu às 18h35.

Aos sábados

Saída de Foz do Iguaçu às 12h55, com chegada em Montevidéu às 14h55;

Saída de Montevidéu às 15h55, com chegada em Foz do Iguaçu às 17h55.

Veja que incrível!