Para apoiar a retomada do turismo, o governo do estado lançou no fim de janeiro o programa Paraná Pay. Assim como o Nota Paraná, o novo programa sorteia prêmios a partir de notas fiscais com CPF. Os prêmios são créditos exclusivos para pagamento de serviços e produtos de turismo, como diárias de hotéis e pousadas, restaurantes, transporte e ingressos de parques.

A inscrição é feita pelo aplicativo do Nota Paraná, clicando na aba do perfil do usuário e aderindo programa Sorteios Turismo (Paraná Pay). Quem se inscrever no Paraná Pay segue concorrendo normalmente no Nota Paraná e pode inclusive ser sorteado em ambos os programas. Em 15 dias, 515 mil contribuintes se inscreveram no Paraná Pay.

O primeiro sorteio do programa será em março. Serão 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. O prazo de utilização dos créditos é de 12 meses contados da data em que forem liberados pela Secretaria Estadual da Fazenda.

O objetivo é incentivar os paranaenses a fazerem mais viagens curtas e visitarem as atrações turísticas perto de onde vivem. Poderão participar estabelecimentos dos 217 municípios listados no Programa de Regionalização do Turismo. A lista de opções por regiões podem ser conferidas no mapa do turismo do Paraná.