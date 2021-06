O Paraná registrou no boletim epidemiológico desta quinta-feira (10) mais 243 mortes causadas pela Covid-19 – o maior número desde 15 de maio. As vítimas são 91 mulheres e 152 homens, com idades de 14 a 95 anos, e cujos óbitos ocorreram de 7 de março a 10 de junho de 2021. No total, já morreram 27.629 moradores do estado desde o início da pandemia.

No documento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também constam 4.694 novos casos confirmados de coronavírus – 3.583 de junho (76%) e os demais retroativos de meses anteriores. Essa atualização eleva a quantidade de infectados para 1.131.002, dos quais 793.804 são considerados recuperados. Há ainda 2.754 casos suspeitos sob investigação, aguardando exames para confirmação do diagnóstico.

A taxa de ocupação das 1.980 UTIs SUS exclusivas para a Covid-19 é de 95%, com 1.879 unidades em uso. Somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, há 6.107 internados com confirmação ou suspeita da doença. Confira abaixo a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

