O secretário de saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou que o estado pode ter novidades nesta semana com relação ao uso de máscaras em locais fechados no estado, o que ainda é obrigatório por decreto. A tendência é que essa definição ocorra nos próximos dias, após avaliações da Secretaria de Estado da Saúde num período seguinte à liberação do uso de máscaras em ambientes externos. Alguns locais onde a obrigatoriedade deve seguir estão sendo discutidos pelas autoridades de saúde.

“Teremos novidade. Estamos trabalhando sob determinação direta do governador Ratinho Jr, junto com nossa equipe técnica de epidemiologia, checando com as prefeituras as ideias que eles têm também, e devemos, nesta semana, ter novidades sobre o uso de máscaras em ambientes fechados”, destacou o secretário Beto Preto em entrevista ao jornal Bom Dia Paraná, da RPC, desta segunda-feira (28). Beto Preto destacou ainda que existem algumas dúvidas, “como no transporte coletivo, mas permitir, flexibilizar a não obrigatoriedade da máscara não quer dizer que é proibido o uso, muito pelo contrário. A flexibilização dá para as pessoas a possibilidade de escolher”, disse.

Para o secretário esta definição de liberar o uso das máscaras em locais fechados não significa que a pandemia está vencida, tanto que mesmo com a liberação em locais fechados seguem importantes os cuidados da população. Já que o uso não será proibido, mas facultativo. “A tendência é liberar em ambientes fechados nesta semana, sim. Estamos fechando os números, porque a queda de casos novos e de internações continua, então é importante que nesse momento a gente consiga flexibilizar. Porém, ainda nos chama muita atenção essa questão do transporte coletivo, municipal e intermunicipal, interestadual. E também preocupam as grandes aglomerações e locais como hospitais e UPAs”, disse Beto Preto.

E em Curitiba, como fica?

Na capital ainda vigora o uso de máscaras em ambientes fechados. Existe a expectativa que uma possível liberação ocorresse aniversário de Curitiba, nesta terça-feira (29), conforme o próprio prefeito Rafael Greca disse em uma rede social, mas ainda sem confirmação. Ao comentar o tema, porém, o prefeito indicou que a capital deve seguir o mesmo planejamento do Governo do Paraná.