O Paraná deve receber mais 368.050 doses de vacinas contra a covid-19 até a próxima sexta-feira (16). De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), serão enviadas ao estado 225.250 doses de imunizantes da AstraZeneca/Fiocruz e 142.800 da CoronaVac/Butantan, na 13ª remessa do Ministério da Saúde.

Com o novo lote, a vacinação dos grupos prioritários deve continuar no Paraná, com 225.453 primeiras doses (61% do total) e 109.139 segundas doses, fora a reserva técnica.

As doses da AstraZeneca estão divididas em 201.994 para idosos de 65 a 69 anos e 2.741 em idosos de 60 a 64 anos, ambas para a primeira dose. Estas doses são parte de um lote de 3.879.000 de vacinas Covishield, que será distribuído pelo Ministério da Saúde.

Já as doses do Butantan estão divididas em 8.103 para trabalhadores de saúde, 2.277 para forças de segurança pública e salvamento (incluindo as Forças Armadas) e 10.338 para idosos de 60 a 64 anos para a primeira dose; e 6.061 para trabalhadores de saúde e 103.078 para idosos de 65 a 69 anos para a segunda dose. Vacinas que integram um lote de 2.500.000 doses a ser distribuído para todo o país.

Pessoas com mais de 60 anos

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, destacou que a nova remessa de imunizantes dará um novo gás na vacinação de idosos com mais de 60 anos. São mais de 215 mil vacinas apenas para essa faixa etária.

“Estamos correndo contra o tempo. A imunização rápida dos grupos de risco é a nossa principal meta. Esperamos manter um bom ritmo de recebimento e vacinar os primeiros 4,6 milhões de paranaenses o mais breve possível”, afirmou.

O Paraná já imunizou com a primeira dose 12,7% da população. Segundo o Vacinômetro, 1.335.241 pessoas já receberam as primeiras doses e 364.772 as segundas doses, o que representa 93,1% e 37% de eficácia na aplicação pelos municípios.