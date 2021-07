Mais 141 mil vacinas contra a Covid-19 chegaram ao Paraná na noite desta segunda-feira (19). Do total, são 88.200 doses da CoronaVac/Butantan e 52.800 da Covishield/AstraZeneca. Os imunizantes foram encaminhados ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e divisão das doses por Regionais de Saúde. A partir desta terça-feira (20), as vacinas irão seguir aos municípios.

+Leia mais! Curitiba aplica apenas segunda dose de vacina da covid-19 nesta terça-feira

As doses serão direcionadas para a continuidade da vacinação na população em geral acima de 18 anos. A CoronaVac contempla o esquema vacinal completo, sendo metade para primeira dose e metade para segunda aplicação.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba confirma 1º caso da variante delta de coronavírus; há mais outros três na RMC

>> R$ 100 milhões prometidos por Greca para compra de vacinas seguem intocados, garante prefeitura

Mais Doses

A previsão da Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) é que entre terça e quarta-feira (21), o Paraná recebe mais 312,7 mil novas doses, conforme planejamento do Ministério da Saúde.

Até o momento, o Paraná já recebeu 8.568.170 vacinas, sendo 4.311.230 doses de AstraZeneca, 2.900.600 CoronaVac, 1.031.940 Pfizer e 324.400 Janssen.