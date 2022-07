Faltam dois meses para a 2ª edição do Brasa Festival, que será realizado no dia 24 de setembro, no Seminário São José, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O evento já é considerado o maior encontro de churrasqueiros do Sul do País. Serão sete horas de evento, com comidas e bebidas liberadas.

Serão mais de 50 estações com carnes, legumes, chopp, drinks e sobremesas. Todas as comidas serão preparadas no fogo de chão. Entre os churrascos servidos, haverá carne bovina, suína, frango, cordeiro, codorna, salmão, pirarucu e jacaré. Em uma das estações será assado um boi inteiro. Os visitantes ainda vão poder saborear o famoso pit smoker (churrasco americano), feijoada e hambúrgueres.

+ Leia mais: “Morte” da tradicional Rádio Clube Paranaense já tem data para acontecer

Uma novidade para este ano é a estação vegetariana, onde serão servidos vários tipos de legumes. Nas estações de bebidas, os visitantes vão poder escolher entre os drinks de gin, campari ou caipirinha, ou ainda chopp das marcas Brahma, Stella, Patagônia e Colorado.

O evento será realizado das 12h às 19h. A expectativa é receber cerca de cinco mil pessoas, de várias regiões do Brasil. Aproximadamente 500 pessoas estão envolvidas na realização desta edição do Brasa Festival, que será em um espaço de 48 mil m², com toda a infraestrutura para receber os participantes. Além das tendas na área verde, haverá um espaço kids de mil metros quadrados, com cinema e brinquedos.

Os banheiros padronizados serão mantidos com muita higiene e limpeza. Duas ambulâncias estarão disponíveis, com médicos e enfermeiros, para o caso de emergência. Outra atração será a apresentação de quatro bandas.

+ Leia também: 2º Festival do Torresmo tem preço fixo de R$ 15; quatro toneladas de porco devem ser consumidas

Segundo o organizador do evento, Thiago Presser, os próximos dois meses serão de muito trabalho, para preparar uma estrutura que atenda todas as faixas etárias. “Como nosso evento é para toda a família, queremos proporcionar uma experiência inesquecível aos nossos visitantes, para que todos possam se divertir e aproveitar os bons momentos ao lado de amigos e familiares”, afirma Thiago.

Brasa Festival. Foto: R.Vieira / Divulgação

Ingressos

Os ingressos femininos estão sendo vendidos por R$ 320 e os masculinos por R$ 360. Também há a opção de compra do combo de 10 ingressos por R$ 3.200. Os valores podem ser parcelados em até seis vezes sem juros.

+ Veja mais: Queijo do Paraná é escolhido o melhor do Brasil em concurso com produtos artesanais

A compra pode ser feita de forma online, pelo site https://www.eventos365.com.br/Event/Detail/26457, ou ainda nos seguintes pontos de venda: Panificadora Cancelli, Lumberjack Steakhouse, Tabacaria Snake em Cascavel e Toledo, Loja do Cervejeiro, Harlem Hamburgueria e PDV 365 – Fichas e Ingressos.

Mais informações pelo www.facebook.com/brasafestival ou no Instagram @brasafestival.

Primeira edição

A primeira edição do Brasa Festival foi realizada em 2019 e teve 2.300 participantes. Foram oito horas de comida e bebida liberadas, com 19 estações. A ideia de realizar o evento nasceu depois de uma conversa entre os primos Thiago Presser, Rodrigo Pasa e Fernando Copetti. Os três sócios sempre tiveram a cultura de fazer e comer churrasco, por isso, decidiram que o foco seria esse. O evento foi um grande sucesso, reunindo visitantes de várias cidades da região e até de outros estados.