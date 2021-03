O Paraná recebe, na manhã desta quarta-feira (3), mais 146,8 mil doses de vacinas contra o coronavírus. São doses da CovonaVac, imunizante desenvolvido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e faz parte de uma nova remessa de 1,9 milhão de doses encaminhadas pela entidade paulista ao governo federal. As doses chegam nesta manhã e logo serão encaminhadas para todas as regionais do Paraná.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as novas doses chegarão às 8h30 desta quarta-feira (3) no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Depois, serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), para então seguir às regionais.

Vacinação no Paraná

O Paraná recebeu até o momento 706.2 mil doses de vacinas contra o novo coronavírus. Da Coronavac/Instituto Butantan foram 265,6 mil no 1º lote, 39,6 mil no 2º lote, 147,2 mil no 3º lote e 64,8 mil no 4º lote, além de mais 189 mil doses da Universidade de Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. Com as novas remessas, serão um total de 853 mil doses entregues ao Estado desde o começo da imunização. Desde o início da campanha de vacinação, o Paraná vacinou 317 mil pessoas vacinadas com as duas doses.

Quem vai receber as novas doses

Essas novas doses continuarão a ser aplicadas nos públicos prioritários, de acordo com o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. Ele segue a mesma linha do Programa Nacional de Imunizações (PNI), ou seja, nesta primeira etapa da vacinação continuarão a ser imunizados profissionais da saúde que atuam na linha de frente de atendimento aos doentes e idosos com mais de 80 anos.