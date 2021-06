O Paraná vai receber mais um lote de 143,9 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 nesta quinta-feira (17). O carregamento está previsto para chegar ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, por volta das 19h. Assim que forem descarregados, os frascos dos imunizantes serão armazenados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) antes de serem distribuídos entre os municípios aptos a receberem as doses.

Outro lote de pouco mais de 90 mil doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, tem a chegada prevista ao estado para a noite de sexta-feira (18). Segundo a Sesa, as mais de 234,5 mil doses serão aplicadas em grupos prioritários e na população em geral acima de 40 anos. De acordo com o calendário de imunização divulgado pelo governo do Paraná, esta faixa etária deve ser totalmente vacinada até 18 de julho.

