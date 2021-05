As primeiras doses da 21ª remessa de vacinas contra a Covid-19 chegam ao Paraná na noite desta terça-feira (25). A previsão do Ministério da Saúde é que os 352.750 imunizantes Covishield, desenvolvidos em parceria entre a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), AstraZeneca e Universidade de Oxford, desembarquem no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, às 23h20. O voo é o 1128 da companhia aérea Gol, com saída do Aeroporto de Guarulhos às 22h15.

O lote será completado nos próximos dias por mais 37.440 doses do laboratório Pfizer, totalizando 390.190 vacinas – a data ainda não foi confirmada pelo Ministério da Saúde.

As mais de 350 mil doses da Covishield serão aplicadas em pessoas com comorbidades e deficiência permanente e profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, além de duas novas categorias profissionais: trabalhadores portuários e do transporte aéreo.

Segundo a pauta de distribuição, a previsão, nesta etapa, é vacinar 304.077 pessoas com comorbidade/deficiência, 2.647 forças de segurança/salvamento/Forças Armadas, 9.627 portuários e 1.185 pessoas que trabalham no setor aéreo.

Os imunizantes da Pfizer, por sua vez, servirão para 33.299 pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência – o residual é da reserva técnica.

Segundo o Ministério da Saúde, o Paraná recebeu, até o momento, 4,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Quase metade do grupo prioritário, que conta com cerca de 4,8 milhões de pessoas, já tomou pelo menos a primeira dose do imunizante.

A 21ª primeira pauta de distribuição do Ministério da Saúde prevê o envio de 6,1 milhões de doses às 27 unidades da federação.