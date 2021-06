O Paraná receberá nos próximos dias mais 397.690 doses de vacinas contra a covid-19, referentes à 22ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. São 37.440 da Cominarty, da parceria Pfizer/BioNtech, e 360.250 da Covishield, da união entre Fiocruz/AstraZeneca/Oxford. A data de chegada destas doses, porém, ainda é um mistério.

+Leia mais! Curitiba vai iniciar vacinação para público geral após encerrar grupo de comorbidades

As doses serão destinadas às primeiras aplicações em grupos prioritários já contemplados e, pela primeira vez, povos e comunidades tradicionais e ribeirinhos.

Segundo o governo, porém, ainda não há data de envio destas 397,6 mil doses. Assim que chegarem ao Estado, as vacinas serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para separação. Em seguida vão para as Regionais de Saúde com apoio das aeronaves do Governo.

LEIA TAMBÉM:

>> No Paraná, 5.945 pacientes estão internados com suspeita ou confirmação de covid-19

>> Quem pode tomar vacina nesta semana em Curitiba? Veja o cronograma!

Da pauta da Pfizer, são 33.743 doses para pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente, maior grupo prioritário em processo de vacinação, e 152 para trabalhadores do transporte aéreo. O restante é da reserva técnica.

Elas são parte de um lote de 629,4 mil doses que chegou ao País no dia 26 de maio. Ainda nesta semana a fabricante deve encaminhar ao Brasil mais 2,4 milhões de doses como parte do contrato de entrega de 100 milhões até o fim do terceiro trimestre.

+Leia mais! Biarticulados da Urbs vão a leilão com lance mínimo no valor de um celular

Da pauta da Covishield são 289.662 vacinas para pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, 33.811 para trabalhadores da educação do Ensino Básico (estreia desse grupo, já atendido no Estado desde meados de maio, na pauta federal) e 740 para povos e comunidades tradicionais e ribeirinhas, além da reserva.