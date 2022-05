Com mais 11 mortes registradas no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (24), o Paraná chegou a 32 óbitos causados pela dengue no atual ciclo epidemiológico, iniciado em agosto de 2021. O salto no número de fatalidades, em uma semana, foi de 52,38%. Ainda de acordo com o documento, foram confirmados 11.464 novos casos da doença em relação ao levantamento da terça-feira anterior, o que significa um aumento de 20,4%. No total, 67.655 pessoas já testaram positivo para a enfermidade em 335 municípios do estado – 7 cidades a mais do que há uma semana.

As vítimas da dengue incluídas no atual boletim faleceram entre os dias 1º de abril e 14 de maio deste ano. Elas residiam em Pitanga, Pato Branco, Matelândia, Arapongas, Foz do Iguaçu, Cafelândia, Cianorte, Maringá, Londrina, e Cornélio Procópio. São quatro mulheres e sete homens entre 41 e 90 anos.

