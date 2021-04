A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (25) mais 1.534 casos confirmados e 83 mortes pela covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 923.441 casos confirmados e 21.421 óbitos.

Os casos confirmados divulgados neste domingo são de abril (1.467), março (32), fevereiro (25), janeiro (1) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: julho (1), agosto (3), setembro (1), outubro (1) e dezembro (3).

Entre os óbitos deste último boletim, são 40 mulheres e 43 homens, com idades que variam de 14 a 93 anos. Os óbitos ocorreram de 24 de fevereiro a 25 de abril de 2021. Os pacientes que foram a óbito residiam em Foz do Iguaçu (9), Curitiba (8), Campo Largo (6), Assis Chateaubriand (4), Cornélio Procópio (4), Pato Branco (4), Telêmaco Borba (4), Cascavel (3), União da Vitória (3), Campo Mourão (2), Francisco Beltrão (2), Irati (2), Jacarezinho (2), Maringá (2), Ponta Grossa (2), Rio Branco do Ivaí (2).

A Secretaria registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Abatia, Almirante Tamandaré, Arapoti, Araucária, Bandeirantes, Campo Magro, Castro, Catanduvas, Colombo, Guaraniaçu, Guarapuava, Jaguariaíva, Mauá da Serra, Medianeira, Palmas, Palotina, Paranaguá, Ribeirão do Pinhal, Santa Fé, Santa Izabel do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São Jerônimo da Serra, São José dos Pinhais, Tamarana.

Internações

O informe relata que 2.322 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.883 em leitos SUS (931 em UTI e 952 em enfermaria) e 439 em leitos da rede particular (272 em UTI e 167 em enfermaria).

Há outros 2.350 pacientes internados, 1.393 em leitos UTI e 957 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.