No Paraná, boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado neste domingo (20) registra mais 10.415 casos confirmados de infecção pelo coronavírus e mais 21 mortes em decorrência da Covid-19. Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (5), fevereiro (19), março (14), abril (15), maio (1.009), junho (9.347), e dos seguintes meses de 2020: setembro (2), novembro (1) dezembro (3).

Já os óbitos ocorreram entre 18 de maio e 20 de junho de 2021. Das 21 vítimas, há 9 mulheres e 12 homens, com idades que variam de 26 a 101 anos.

Além disso, a Sesa informa que há 5.183 pessoas internadas em todo o Paraná, em leitos clínicos e de UTI, com sintomas da doença. São 2.355 pacientes com diagnóstico já confirmado de Covid-19: 1.906 pacientes ocupam leitos do SUS e 449 estão em leitos da rede particular. Os outros 2.828 pacientes internados aguardam resultados de exames – eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Desde o início da pandemia até agora, o Paraná soma 1.197.002 casos confirmados e 29.828 mortes.