A atualização diária da pandemia feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta, nesta terça-feira (2), mais 6.130 casos de coronavírus e 178 mortes causadas pela covid-19.

Com esses números do boletim epidemiológico, já foram confirmadas no Paraná 651.751 ocorrências da enfermidade, com 471.138 dos pacientes sendo considerados recuperados. Já os óbitos chegaram a 11.776. As novas vítimas são 78 mulheres e 100 homens, de 19 a 98 anos. Há 16.921 testes de coronavírus aguardando resultados dos laboratórios.

A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para a covid-19 é de 92%. São 1.389 unidades disponíveis, das quais 1.275 estão em uso. Somando todos os tipos de leitos nas redes pública e privada, o estado tem 3.783 internados com suspeita ou confirmação da doença.

Em relação às vacinas, foram aplicadas 430.281 doses até o final da manhã desta terça. Entre as pessoas vacinadas, 112.820 já receberam as duas doses do imunizante.