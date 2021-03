O Paraná confirmou nesta segunda-feira (8) mais 2.019 casos de coronavírus – sendo 1.837 de março e o restante de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 -, o que eleva o total desde o início da pandemia para 722.990. Destes, já são considerados recuperados 521.186.

Também constam no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mais 19 mortes em decorrência da Covid-19. São 11 mulheres e 8 homens , de 39 a 88 anos. Oito óbitos ocorreram em 2020 e os demais entre 16 de dezembro e 8 de março de 2021. As fatalidades no estado por causa da doença chegam assim a 12.505.

O documento mostra ainda que 17.822 pessoas com sintomas estão sob investigação, aguardando resultado de testes de coronavírus. O Paraná já aplicou 517.520 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 394.448 da primeira dose e 123.072 da segunda dose.

Já a taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a doença está em 97% – são 1.473 unidades disponíveis; 1.433 estão em uso. Em relação a domingo (7), foram ativadas 15 vagas a mais. Somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, há 4.446 internados no Paraná com suspeita ou confirmação da Covid-19.