O boletim deste sábado da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) apontou 3.421 novos casos confirmados e 60 mortes em decorrência coronavírus. Com estes dados, o Paraná acumula 564.097 casos confirmados e 10.298 mortos em decorrência da doença desde o começo da pandemia, em março do ano passado.

As vítimas são 26 mulheres e 34 homens, com idades que variam de 40 a 88 anos. Os óbitos ocorreram entre 13 de julho de 2020 a 06 de fevereiro de 2021. As vítimas são de Curitiba (9), Arapongas (5), Ponta Grossa (5), Maringá (4), Apucarana (3), São José dos Pinhais (3), Campo Largo (2), Colombo (2), Guarapuava (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Boa Ventura de São Roque, Cambé, Capanema, Carambeí, Cascavel, Colorado, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, Guaíra, Imbituva, Kaloré, Lapa, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Morretes, Paranaguá, Paranavaí, Piraquara, Porecatu, Rolândia, Terra Roxa, Turvo, Uraí.

Além disso, a Sesa contabilizou 1.373 pacientes internados com diagnóstico confirmado da doença. São 1.151 pacientes em leitos SUS (625 em UTI e 526 em leitos clínicos/enfermaria) e 222 em leitos da rede particular (94 em UTI e 128 em leitos clínicos/enfermaria).

Os casos divulgados neste sábado são de fevereiro (2.840) e janeiro de 2021 (298), e dos seguintes meses de 2020: abril 91), maio (2), junho (30), julho (24), agosto (1), setembro (3), outubro (1), novembro (44) e dezembro (177).