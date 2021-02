A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para a Covid-19 alcançou novo recorde no Paraná nesta quarta-feira (24), com 94% das 1.255 unidades disponíveis atualmente utilizadas. Restam 78 leitos, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

LEIA MAIS – Alta de casos continua e Curitiba registra mais 703 novas infecções da covid-19

Somando todos os tipos de quartos das redes pública e privada, há 3.297 internados no estado com suspeita ou confirmação da doença. Ainda de acordo com o documento, foram registrados mais 4.449 casos de coronavírus, elevando o total desde o início da pandemia para 623.385 – sendo que 457.795 já se recuperaram da infecção.

LEIA TAMBÉM – Pandemia muda a rotina, emoções e a saúde de idosos que vivem em asilos de Curitiba

Também foram contabilizadas mais 65 mortes causadas pela Covid-19, de 31 mulheres e 34 homens de 28 a 95 anos. Assim, o número de óbitos pela enfermidade já chegou a 11.271. Há, conforme a pasta, 16.303 testes de coronavírus aguardando resultados dos laboratórios.

O Paraná aplicou até esta data 380.019 doses de vacina – 93.182 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *