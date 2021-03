Boletim deste sábado da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) apontou mais 8.563 novos casos confirmados e 146 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Trata-se do maior numero de casos registrados num único dia, desde o mês de janeiro.

Com os dados deste sábado, o Paraná soma 676.004 casos confirmados e 12.246 mortos em decorrência da doença. As vítimas são 63 mulheres e 83 homens, com idades que variam de 0 a 96 anos. 16 óbitos ocorreram em 2020 e os demais entre 4 de janeiro a 6 de março de 2021.

Segundo a Sesa 2.238 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.952 pacientes em leitos SUS (806 em UTI e 1.146 em leitos clínicos/enfermaria) e 286 em leitos da rede particular (116 em UTI e 170 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 2.104 pacientes internados, 734 em leitos UTI e 1.370 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Vacina no Paraná

O Paraná já aplicou 494.854 doses, sendo 376.309 da primeira dose e 118.545 da segunda dose contra a Covid-19 até o final da manhã desta sexta-feira (5) de março. Portanto, 376.309 paranaenses já foram vacinados. Ao todo, o Estado recebeu 853 mil doses de vacinas contra a Covid-19 do Governo Federal.