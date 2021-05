Após mais de um ano fechadas por causa da pandemia de covid-19, escolas estaduais do Paraná começam, nesta segunda-feira (10), a retomar aulas presencias. São cerca de 200 escolas que dão início a esse recomeço. Com o ensino híbrido parte dos alunos terá aulas na sala, da própria escola, enquanto a outra assiste a estas aulas de forma remota, podendo interagir com seus professores. A ida dos alunos é opcional e dependem de autorização dos pais ou responsáveis.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seed) Há critérios foram definidos para a retomada das aulas nas 200 escolas estaduais, em princípio. O primeiro deles é o acompanhamento das cidades onde houve retorno das redes municipais de ensino e do transporte escolar. Além disso, são priorizadas as instituições de ensino onde há alunos em situação de vulnerabilidade e sem acesso a equipamentos digitais para realizar as atividades remotas. Outro critério é a análise de colégios com maior número de professores fora do grupo de risco.

“Nós estamos nos inspirando em estudos de 21 países que mostram que o ambiente escolar, controlado, não traz grandes riscos de transmissão do vírus”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior durante a coletiva de imprensa que aconteceu nesta terça-feira (4), no Palácio Iguaçu.

Entre as escolas que voltam nesta segunda-feira está o Colégio Estadual Princesa Isabel, de Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba. Por lá,

“Foi considerada a baixa no contágio de covid-19 e também a vontade dos alunos e famílias para esse retorno tão esperando. Levamos em consideração a dificuldade dos alunos para as aulas remotas”, disse Jonival Desplanches, diretor do colégio Princesa Isabel. O diretor explicou que todos os cuidados estão sendo tomados com relação à biosegurança de quem está no colégio. “Temos um protocolo de elaborado com muita precisão, inclusive com uma logística dos alunos do transporte escolar, a parte interna das escolas está toda demarcada e sinalizada. Temos uma cobertura grande na escolas e um controle de acesso, distanciamento nas salas, bem como a área dos professores”, disse o diretor em entrevita ao Bom Dia Paraná, da RPC, desta segunda-feira.

Segurança contra o contágio

Segundo a Seed as instituições de ensino que abriram nesta segunda-feira seguem um protocolo de segurança, com distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes, álcool em gel, além da obrigatoriedade do uso de máscara e aferição da temperatura de alunos e funcionários na entrada do colégio.

O retorno presencial não é obrigatório. Pais, mães ou responsáveis legais que desejem o retorno dos estudantes devem assinar um termo de autorização a ser entregue na instituição de ensino. Os alunos que optarem por não ir às aulas presencialmente continuarão no ensino remoto (que inclui as plataformas digitais do Aula Paraná, videoaulas no YouTube e TV aberta, além do kit pedagógico impresso), que acontece desde o início deste ano letivo, em 18 de fevereiro.

Quais escolas voltam nesta segunda-feira

Cerro Azul – AUGUSTO A DA PAIXAO C E C EF M

Cerro Azul – ISABEL C E PRINC EF M

Nova Aurora – MACHADO DE ASSIS C E EF M PROFIS

Tupãssi – DISTRITO DE BRASILIANA

Tupãssi – HEITOR C DE A FURTADO C E C EFM

Araruna – JOANA DARC

Barbosa Ferraz – PARAISO DO SUL E E C DE EF

Campina da Lagoa – BELA VISTA PIQUIRI E E DO EC EF

Campina da Lagoa – SALLES DE OLIVEIRA C E DO EC EF M

Fênix – SANTO INACIO DE LOYOLA C E EF M N

Iretama – MARILU E E C DE EF

Mamborê – RUI BARBOSA E E EF

Nova Cantu – SANTO REI C E C EF M

Peabiru – 14 DE DEZEMBRO C E EF M

Quinta do Sol – SAO JUDAS TADEU C E EF M

Cascavel – BRASMADEIRA C E EF M

Cascavel – CATARATAS C E EF M

Cascavel – CENTRO EST EDUC PROFIS PEDRO B NETO,

Cascavel – FRANCISCO L DA SILVA C E PROF EF M PROF

Cascavel – ITAGIBA FORTUNATO C E EF M

Cascavel – JARDIM CONSOLATA C E EF M

Cascavel – JARDIM SANTA CRUZ C E EF M

Cascavel – JOSE A B ORSO C E EF M

Cascavel – JULIA WANDERLEY C E PROF EF M

Cascavel – MARILIS F PIROTELLI C E CASCAVEL Cascavel MARIO QUINTANA C E EF M

Cascavel – OLINDA T DE CARVALHO C E EF M

Cascavel – OLIVO FRACARO C E EF M

Cascavel – SANTOS DUMONT C E EF M, CASCAVEL Cascavel SAO JOAO C E C E F M

Cascavel – VICTORIO E ABROZINO C E PROF EF M PROF

Catanduvas – DILMA K ANGELICO E E PROFA EF

Iguatu – CARLOS GOMES C E C E F M

Cascavel CARMELO PERRONE C E PE EF M PROFIS

Cascavel – JARDIM CLARITO C E EF M

Vera Cruz do Oeste -MAQUES DE PARANAGUÁ CE EF M

Vera Cruz do Oeste – VITAL BRASIL C E EF M N

Foz do Iguaçu – CASTELO BRANCO C E PRES EF M

Foz do Iguaçu – CENTRO EST EDUC PROFIS MANOEL M PENA

Foz do Iguaçu – COSTA E SILVA C E PRES EF M

Foz do Iguaçu – GUILHERME C E MONS EF M PROF

Foz do Iguaçu – JORGE SCHIMMELPFENG C E EF M P

Foz do Iguaçu – PIONEIROS C E EF M

Foz do Iguaçu – TANCREDO DE A NEVES C E EF M

Foz do Iguaçu – TARQUINIO SANTOS C E EF M

Foz do Iguaçu – ULYSSES GUIMARAES C E EF M PROF

Itaipulândia – COSTA E SILVA C E E F M

Matelândia – EUCLIDES DA CUNHA C E E F M N

Matelândia – SAO JOAO B DE LA SALLE C E C EF M

Medianeira – TANCREDO NEVES C E EF M

Medianeira – MARALUCIA C E C EF M

Medianeira – NAIRA FELLINI C E EF M

Missal – AURELIO PILOTO E E C EF

Missal – CAETANO DE CONTO E E C EF

Missal – EDUARDO MICHELIS C E PE EF M N

Missal – SANTOS DUMONT E E C EF

Missal – TANCREDO NEVES E E C EF

Missal – TEOTONIO VILELLA C E DO C EF M

Santa Terezinha de Itaipu – ANGELO ANTONIO BENEDET C E EF M

Santa Terezinha de Itaipu – MANOEL KONNER C E D EF M PROFIS N

São Miguel do Iguaçu – COELHO NETO C E C EF M

São Miguel do Iguaçu – NESTOR V DOS SANTOS C E EF M

São Miguel do Iguaçu – PEDRO II C E C D EF M

São Miguel do Iguaçu – SANTA ROSA DO OCOI C E C EF M

Goioerê – ANTONIO L BRAGA C E EF M PROF

Goioerê – CAXIAS C E DQ DE EM N GOIOERE

Goioerê – POLIVALENTE DE GOIOERE C E EF M PROF

Goioerê – RIBEIRO DE CAMPOS E E EF GOIOERE

Goioerê – VILA GUAIRA C E EF M

Janiópolis – PEDRO II E E D EF

Juranda – JOAO MAFFEI ROSA C E EF M

Quarto Centenário – BANDEIRANTES D OESTE C E C EF M

Quarto Centenário – IV CENTENARIO C E EF M

Ubiratã – CARLOS GOMES C E EF M P

Ubiratã – JORGE SCHOLL C E PE EF M

Ubiratã – MARIA GOMES BIZERRA C E C PROFA EF M

Ubiratã – OLAVO BILAC C E EF M

Ubiratã – QUINTINO BOCAIUVA C E EF M

Candói – CEEBJA CANDOI EF M

Candói – SANTA CLARA C E EF M P N

Guarapuava – ANA VANDA BASSARA C E EF M PROF

Guarapuava – CEEBJA GUARAPUAVA EF M

Guarapuava – CENTRO EST EDUC PROFIS ARLINDO RIBEIRO

Guarapuava – FRANCISCO C MARTINS C E EM PROF

Guarapuava – GUARAPUAVA C E VISC DE EF M N

Guarapuava – LENI MARLENE JACOB C E PROFA EF M

Guarapuava – RUI BARBOSA C E EF M

Pinhão – CEEBJA PINHAO EF M

Pinhão – MARIO EVALDO MORSKI C E PROF EF M N

Irati – CENTRO EST FL ED PROFIS PR COSTA E SILVA

Irati – JOAO XXIII C E EF M PROFIS

Irati – PEDRO BALTZAR C E C PE EF M

Prudentópolis – CRISTO REI C E C EF M

Prudentópolis – ALBERTO DE CARVALHO C E EF M PROFIS

Rio Azul – CHAFIC CURY C E DR EF M N

Jacarezinho – JOSE PAVAN C E EF M,

Ribeirão Claro – JOAO DA R CHUEIRI E E DR EF

Ribeirão do Pinhal – RUTH M CORREA E E EF

Santo Antônio da Platina – EDITH DE S PRADO DE OLIVEIRA C E EF M

Santo Antônio da Platina – Maria Dalila Pinto, C E-Ef M

Santo Antônio da Platina – MORALINA ELEUTERIO, C E C-M DONA-EF M

Paranavaí – BENTO M DA R NETO C E PROF EF M PROFIS

Castro – CEEBJA PROFA AMELIA MADAL S B VAZ EF M

Castro – EDINA W SVIERCOSKI C E C PROFA EF M

Castro – JARDIM DAS ARAUCARIAS E E EF

Castro – JOANA T PEREIRA C E PROF EF M

Castro – MARIA AP NISGOSKI C E PROFA EF M PROFIS

Castro – MATILDE BAER E E PROFA EF

Castro – NICOLAU BALTASAR C E PE EF M

Castro – VESPASIANO C MELLO C E MJR EF M PROFIS N

Imbituva – ALCIDES MUNHOZ C E EF M

Imbituva – JEOCONDO WALDEMAR BOBATO C E C EFM

Imbituva MARIA EUGENIA DE C LEJAMBRE E E DO C EF

Imbituva – SANTO ANTONIO C E EF M

Ivaí – ARTHUR DA C E SILVA C E EF M

Ivaí – GIL STEIN FERREIRA E E EF

São João do Triunfo – FRANCISCO NEVES FILHO C E EF M N

São João do Triunfo – VILA PALMIRA C E C DE EF M

Ortigueira – CRISPIM GY MU C E I CACIQUE EI EF M

Ortigueira – NUR FE E E I CACIQUE EI EF

Diamante D’Oeste – ARAJU PORA E E I EI EF

Diamante D’Oeste – DIAMANTE D OESTE C E EF M

Diamante D’Oeste – KUAA MBO E C E I EI EF M

Entre Rios do Oeste – ILDO JOSE FRITZEN C E PROF EF M

Guaíra – CEEBJA VALDIR FERNANDES EF M

Guaíra – JAIME RODRIGUES C E PROF EF M

Guaíra – JARDIM ZEBALLOS C E EF M

Guaíra – MBYJA PORA E E I EI EF

Guaíra – MENDES GONCALVES C E EF M PROF,

Guaíra – ROOSEVELT C E PRES EF M N

Guaíra – SAMUEL BENCK C E DO C VER EF M

Marechal Cândido Rondon – ANTONIO M CERETTA C E EF M PROFIS

Marechal Cândido Rondon – DEALMO S POERSCH E E DO C EF

Marechal Cândido Rondon – ERON DOMINGUES C E EF M N,

Marechal Cândido Rondon – FRENTINO SACKSER C

Marechal Cândido Rondon – MARGARIDA C E DO C EF M

Marechal Cândido Rondon – RONDON C E MAL EF M,

Marechal Cândido Rondon – ZULMIRO TRENTO E E DO C EF

Maripá – CASTRO ALVES C E EF M

Maripá – PIO XII C E EF M

Mercedes – ERONILDES FRANCENER E E C EF

Mercedes – LEONILDA PAPEN C E EF M

Nova Santa Rosa – VINICIUS DE MORAES E E

Palotina – CEEBJA PALOTINA EF M

Palotina – EUGENIO GARMATZ C E DO C PROF EF M

Palotina RIO BRANCO C E BAR DO EF M,

Palotina – SANTO AGOSTINHO C E EF M PROFIS N

Palotina – TANCREDO NEVES E E EF,

Santa Helena – SAO FRANCISCO E E C EF

Santa Helena – SAO MIGUEL E E C EF

Santa Helena – SAO ROQUE C E C EF M

Santa Helena – VERONICA ZIMERMANN C E C

São Pedro do Iguaçu – EVALDO TALYULY C E DO C EF M

São Pedro do Iguaçu – SAO PEDRO C E EF M

Terra Roxa – ALTO ALEGRE E E DO C DE EF

Terra Roxa – ANTONIO CARLOS GOMES C E EF M

Terra Roxa – ARTHUR C E SILVA C E PRES EF M

Terra Roxa – SANTA RITA D OESTE C E C EF M

Toledo – ANTONIO J REIS

Toledo – ATTILIO FONTANA C E SEN EF M PROFIS

Toledo – AYRTON SENNA DA SILVA C E EF M PROFIS

Toledo – BOM PRINCIPIO E E DO C EF

Toledo – CEEBJA DE TOLEDO EF M, TOLEDO Toledo DARIO VELLOZO C E EF M PROFIS

Toledo – DEZ DE MAIO E E DO C DE EF

Toledo – EDWINO SCHERER E E DO C EF

Toledo – JARDIM EUROPA C E EF M

Toledo – JARDIM MARACANA C E EF M

Toledo – JOAO ARNALDO RITT C E EF M

Toledo – LUIZ AUGUSTO M REGO C E EF M PROFIS, TOLEDO

NOVA CONCORDIA E E DO C DE EF

Toledo – NOVO HORIZONTE C E EF M

Toledo – OURO PRETO E E DO C DE EF,

Toledo – SAO LUIZ DOESTE E E DO C EF

Toledo – VILA IPIRANGA E E C DE EF

Alto Piquiri – CEEBJA ALTO PIQUIRI EF M

Douradina – CEEBJA DOURADINA EF M

Douradina – DOURADINA C E EF M

Esperança – Nova ARTHUR DA C SILVA C E MAL EF M

Francisco Alves – VICENTE TOMAZINI C E EF M

Icaraíma – ANTONIO F F COSTA C E DES EF M

Icaraíma – BENJAMIN CONSTANT E E C EF

Icaraíma – PORTO CAMARGO E E C DE EF UMUARAMA Ivaté CEEBJA IVATE EF M

Ivaté – GETULIO VARGAS C E PRES EF M

Nova Olímpia – CAXIAS C E DQ DE EF M

Pérola – PEROLA BYINGTON C E DONA EF M

Umuarama – BENTO MOSSURUNGA C E EF M N

Umuarama HILDA TRAUTWEIN KAMAL C E PROFA EF M P

Umuarama – JOSE BALAN C E VER EF M PROFIS

Umuarama – LOURENCO FILHO C E EF M

Umuarama – MONTEIRO LOBATO C E EF M PROFIS

Umuarama – PAULO A TOMAZINHO C E PROF EF M PROFIS

Umuarama – ZILDA ARNS C E DRA EF M

Porto Vitória – CASIMIRO DE ABREU C E EF M

São Mateus do Sul – SAO MATEUS C E EF M PROFIS N

União da Vitória – INOCENCIO DE OLIVEIRA C E EF M

União da Vitória – JUDITH SIMAS CANELLAS C E EFM

União da Vitória – PEDRO STELMACHUK C E EF M

União da Vitória – TULIO DE FRANCA C E EF M N PROFIS