Boletim da Secretaria de Estado da Saúde desta segunda-feira (1º) informa que 2.643 novos casos foram confirmados e 18 óbitos ocorreram por covid-19 no Paraná. Com isso, o estado acumula 547.827 casos e 9.971 mortes desde o início da pandemia no ano passado.

Os novos casos são referentes ao período de 2 de junho de 2020 e 1º de fevereiro de 2021, sendo que 43 são de fevereiro e 2.273 são de janeiro de 2021. O restante é distribuído ao longo de junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020.

Dos 18 novos óbitos, oito são mulheres e dez são homens, com idades entre 48 e 91 anos. Essas mortes foram registradas no período entre 17 de dezembro de 2020 e 1º de fevereiro de 2021.

Com os novos casos, agora são 1.342 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 e que estão internados. Desses, 1.120 estão em leitos SUS (588 em UTI e 532 em enfermaria) e 222 em leitos da rede particular (94 em UTI e 128 em enfermaria).