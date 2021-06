O boletim deste domingo (13) da Secretaria da Saúde divulgou mais 2.329 casos confirmados de Covid-19 no Paraná e 49 mortes pela doença. Com essa atualização, o estado se aproxima da marca de 28 mil mortos por complicações decorrentes do coronavírus, desde o início da pandemia, em março de 2020. Até agora foram registrados oficialmente 27.976 óbitos.

O número de pessoas internadas com diagnóstico confirmado ou suspeita da doença permanece elevado, próximo de 6 mil pacientes. Segundo a Sesa, 2.671 pacientes com diagnóstico confirmado estão hospitalizados, enquanto outros 3.237 também estão internados, aguardando resultados de exames. Das mortes registradas neste domingo – que ocorreram entre 31 de maio e 13 de junho – 17 eram mulheres e, 32, homens. A taxa de ocupação das 1.990 vagas de UTI exclusivas Covid do SUS, para adultos, está em 96%.

