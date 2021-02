O Paraná registrou nesta segunda-feira (18) mais 1.152 novos casos de coronavírus e 10 mortes causadas pela doença. Com isso, o estado soma um total de 499.777 casos e 8.982 óbitos provocados por covid-19, segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde.

Os 10 pacientes que tiveram óbitos confirmados são 2 mulheres e 8 homens, com idades que variam de 57 a 90 anos. Essas mortes ocorreram entre 29 de dezembro e 18 de janeiro.

Existem atualmente 2.834 pacientes internados em todo o Paraná com suspeita ou confirmação de coronavírus, em leitos clínicos e de UTI das redes pública e privada. A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para Covid-19 está em 84%, com 1.010 leitos ocupados e 189 livres.