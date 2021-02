Hora depois de divulgar novas restrições por causa do agravamento da pandemia no estado, o governo do Paraná atualizou os dados sobre o coronavírus. A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para a covid-19, uma das preocupações das autoridades, segue em 94%.

LEIA MAIS – Aulas presenciais do formato híbrido são suspensas nas escolas municipais de Curitiba

O número de vagas livres, porém, é o menor desde março do ano passado: apenas 77 das 1.281 unidades ativadas ainda estão disponíveis. Contabilizando todos os tipos de acomodações, nas redes pública e privada, o estado tem 3.406 internados com suspeita ou confirmação da doença. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde, em boletim publicado nesta sexta-feira (26).

LEIA TAMBÉM – Curitiba deve seguir restrições do PR; Como ficam academias, shoppings e comércio?

Ainda segundo o documento, o Paraná registrou mais 4.550 infectados – chegando a 633.525 no total – e 74 mortes causadas pela enfermidade. As vítimas mais recentes são 26 mulheres e 48 homens, de 7 a 97 anos. Os óbitos causados pela Covid-19 somam 11.452. De acordo com a Sesa, estão recuperadas da doença 463.796 pessoas.

Por outro lado, outra marca negativa mostra o acirramento da pandemia. Os laboratórios têm 17.550 testes de coronavírus aguardando resultados, um recorde no estado. Já foram aplicadas 396.049 doses de vacina contra a Covid-19, sendo que 98.438 paranaenses receberam as duas doses do imunizante.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *