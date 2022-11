Apesar da determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que ordena a desobstrução de todas as estradas que foram bloqueadas desde domingo (30), as rodovias federais que cortam o Paraná ainda têm 30 pontos de bloqueio, 21 deles com interdição total do tráfego. O balanço da PRF foi divulgado após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a liberação das rodovias federais.

Manifestantes bolsonaristas que não aceitam o resultado das urnas que elegeu, com mais de 60 milhões de votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva como o futuro presidente do Brasil. Os caminhoneiros mantém a interdição total em 21 pontos das seguintes rodovias federais que cortam o Paraná: BR-116, BR-153, BR-163, BR-277, BR-369, BR-373, BR-376 e BR-476.

A situação mais crítica é a da BR-277, que corta o estado de leste a oeste, desde Paranaguá até Foz do Iguaçu, que tem um total de cinco pontos de bloqueio total, de acordo com boletim PRF do início da tarde desta terça. A BR-376 tem o tráfego totalmente interrompido em quatro pontos e a BR-476 tem três trechos com bloqueio total. Também restam três pontos de bloqueio total BR-153, dois na BR-116, dois na BR-369, um na BR-163 e um na BR-467.

LEIA TAMBÉM:

>> Você concorda com os bloqueios feitos por manifestantes em estradas do Brasil?

>> Paraná ainda tem pontos de bloqueios nas estradas mesmo após decisão do STF e liminar; Siga em tempo real!

Além dos bloqueios totais, alguns trechos dessas rodovias sofrem com interdição parcial da via, com a liberação para o tráfego de veículos leves. São quatro pontos na BR-277, dois na BR-116 e na BR-369, e um na BR-376.

Ainda de acordo com a PRF, outros 41 pontos de bloqueio foram liberados pela ação policial desde a madrugada desta terça-feira.

Ordem judicial de debloqueio

Na madrugada desta terça-feira, a PRF publicou uma decisão da Justiça Federal do Paraná que concede liminar determinando a liberação das rodovias federais interditadas por pessoas e veículos. Segundo a liminar, o cumprimento das obrigações por conta dos manifestantes devia ser imediata.

“O descumprimento, por parte dos manifestantes, acarretará em pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada réu, líderes ou simpatizantes, independentemente das sanções penais cabíveis, nos termos dos artigos 562 e 567 do Código de Processo Civil”, diz a decisão.

Sobre a liminar, a PRF esclareceu que trata-se de um instrumento chamado “Interdito Proibitório”, que foi solicitado pela PRF. A Polícia explicou que “esse instrumento penaliza manifestantes que insistem desobstruir as rodovias com valores mais altos que as multas de trânsito”.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que subiu de 192 para 288 as ocorrências nas rodovias federais relacionadas aos protestos que já foram desfeitas após ações da corporação. O balanço atualizado foi divulgado nas redes sociais da PRF por volta das 11 horas desta terça e diz respeito aos bloqueios das estradas e às interdições parciais que já foram desmobilizados. A PRF não detalhou em quais estados foram realizadas essas ações.

Governador e PM se manifestam

O governador Ratinho Júnior, reeleito no primeiro turno das eleições, divulgou uma nota oficial repudiando as ações dos apoiadores do presidente que interrompem o livre trânsito de pessoas e veículos.

“A Polícia Militar do Paraná já está cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal de desbloqueio das rodovias federais, estaduais e dos trechos urbanos. O direito de livre circulação no território nacional é uma garantia do povo brasileiro. É momento de pacificar o Brasil. As eleições de 2022 ocorreram de maneira democrática e a decisão soberana das urnas precisa ser respeitada”, diz a nota.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) também se pronunciou. Confira a nota completa abaixo:

“A Polícia Militar do Paraná, por meio do Comando-Geral, informa que desde as 5 horas da manhã desta terça-feira (1º), está auxiliando a Polícia Rodoviária Federal na desobstrução das rodovias federais.

Além disso, após decisões judiciais, a PMPR já está atuando também para a desobstrução das vias em rodovias estaduais.

Primeiramente, seguindo a técnica policial, as tratativas são para que os manifestantes deixem os bloqueios de forma pacífica.

Na região Norte do Paraná, quase todos os pontos de bloqueio já foram encerrados, mas a PMPR vai atuar durante todo o dia para que as rodovias sejam liberadas o mais rápido possível, em cumprimento às decisões da Justiça”.